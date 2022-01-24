Кадыров допустил «уничтожение» семьи сбежавшего экс-судьи Янгулбаева при сопротивлении

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24 января 2022, 07:48

Рамзан Кадыров, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в случае сопротивления при задержании члены семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева из Нижнего Новгорода «будут уничтожены».

«Я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону»,- написал он в Телеграм-канале.

Кадыров обратился к правоохранительным органам России с просьбой принять участие в поимке семьи Янгулбаева. По его словам, доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах.

«Настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший»,- добавил политик.

Он отметил, что бывший судья ВС Чечни «предал судебную систему», поскольку «не смог осудить своих детей за экстремистские высказывания, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом».

Ранее сообщалось, что Янгулбаев вместе с дочерью Алией уехал из России. Его супруга Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД РФ по Чеченской Республике за нападение на представителя правоохранительных органов и его оскорбление.

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