Политический обозреватель Даутат заявил, что США следует на неопределенный срок отложить идею вступления Украины в НАТО

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23 января 2022, 09:06 Источник: The New York Times

эмблема НАТО, imago stock&people / globallookpress.com

Американский политический обозреватель Росс Даутат выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки должны на несколько десятков лет отложить вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс.

Росс Даутат заявил, что Украина является разобщенной и экономически слабой, вследствие чего никогда не была готова стать частью Запада в полной мере. По мнению политического обозревателя, Вашингтон взял на себя "невыполнимые обязательства", пытаясь свести Украину с политической орбиты РФ.

Даутат полагает, что с учетом вышеуказанных обстоятельств и необходимости "противодействия Китаю" власти США могли бы на неопределенный срок отложить идею расширения НАТО.

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