Глава МИД Испании Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Аргументы Недели → Политика 13+

23 января 2022, 08:35 Источник: El Mundo

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в воскресенье, 23 января, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент не рассматривается.

Альбарес в беседе с представителями СМИ заявил о необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины посредством диалога.

На вопрос журналистов, вступят ли в НАТО Швеция и Финляндия, глава испанского МИД ответил, что об этом следовало бы спросить руководство вышеуказанных стран. Что касается членства Украины в альянсе, то, по словам Хосе Мануэля Альбареса, сейчас такой сценарий не рассматривается.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости