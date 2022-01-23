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Глава МИД Испании Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

, 08:35 Источник: El Mundo

Глава МИД Испании Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается
флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в воскресенье, 23 января, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент не рассматривается.

Альбарес в беседе с представителями СМИ заявил о необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины посредством диалога.

На вопрос журналистов, вступят ли в НАТО Швеция и Финляндия, глава испанского МИД ответил, что об этом следовало бы спросить руководство вышеуказанных стран. Что касается членства Украины в альянсе, то, по словам Хосе Мануэля Альбареса, сейчас такой сценарий не рассматривается.

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