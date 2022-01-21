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В помощь Украине НАТО задействует свои: авиацию, флот, спецназовцев и хакеров

, 14:50

В помощь Украине НАТО задействует свои: авиацию, флот, спецназовцев и хакеров
Фото: Соцсети

Нидерланды, в частности, предоставят для сил первого реагирования (вольный перевод Quick Response Alert) два истребителя F-35 и специалистов по кибербезопасности. Не останутся в стороне испанцы и чехи, и другие. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Нидерландские два истребителя F-35 будут переброшены в Болгарию. Им ставится задача - перехватывать неизвестные самолеты над договорной зоной НАТО. Испания вроде бы как намерена туда же отправить свои «Евро-файтеры». А также фрегат Blas de Lezo и эсминец Sella скоро прибудут в Чёрное море. В Латвии уже находятся 350 испанских солдат.

Ранее поступило сообщение о доставке британскими транспортными самолётами С-17 на Украину большого количества противотанковых средств. США позволили прибалтам направлять в Незалежную вооружения и боеприпасы американского производства. Чехи поставляют Киеву 152-мм артиллерийские снаряды.

Накануне в «Незалёжную» прибыли 17 канадских и 30 британских спецназовцев. Эти, похоже, собираются поучаствовать в. боевых действиях, если таковые вообще состоятся.

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