Байден обсудил со своими помощниками ситуацию вокруг Украины и переговоры с властями РФ

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23 января 2022, 08:28 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации вокруг Украины, а также по дипломатическому взаимодействию с властями России.

В пресс-службе Белого дома уточняется, что Джо Байден встретился лично и в виртуальном формате со своей командой, которая занимается вопросами нацбезопасности, чтобы обсудить "агрессивные действия" со стороны РФ в отношении Украины.

Президент США и представители администрации обсудили усилия по деэскалации сложившейся ситуации за счет дипломатии, а также ряд других мер. Байден вновь подчеркнул, что если Россия совершит "вторжение" на украинскую территорию, последует быстрый и жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

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