Глава украинского МИД Кулеба: паника Запада вокруг возможного вторжения России расшатывает Украину

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22 января 2022, 19:53 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Oleksii Kovalov/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что паника, которую нагнетает Запад вокруг возможного «вторжения» России на территорию Украины, ведет к дестабилизации в стране. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом).

По его словам, на фоне панических настроений инвесторы сворачивают свои проекты на Украине, в стране упал курс гривны.

«Еще не совершив атаку, Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать», - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что проведение Россией военных маневров вблизи границ с его страной не означает нападения. «Нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна», - посетовал Кулеба.

В последнее время страны Запада постоянно говорят о возможном вторжении России на Украину. Так, президент Байден в четверг заявил, что пересечение границы с Украиной любыми организованными российскими подразделениями будет воспринято США как вторжение на территорию суверенного государства и вызовет «жесткий ответ» американской стороны.

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