Байден пообещал «жесткий ответ» России, даже если она станет действовать против Украины «невоенными методами»

Пересечение границы с Украиной любыми организованными российскими подразделениями будет воспринято США как вторжение на территорию суверенного государства,- заявил в четверг, выступая перед журналистами, президент США Байден.
«На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину»,- сообщил Байден.
При этом он подчеркнул, что меры будут приняты и в том случае, если Россия начнет действовать невоенными методами.
«Помните, когда они вошли в Донбасс? Зеленые человечки. Они на ежедневной основе были со сторонниками России. И Россия заявляла, что там никого нет. Это относится к зеленым человечкам в форме и кибератакам. Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении»,- сказал Байден.
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