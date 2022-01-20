Байден и Псаки пригрозили России «жестким» ответом и «серьезными» санкциями, если она решит «завоевывать» Украину

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20 января 2022, 07:17 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Lenin Nolly / globallookpress.com

Власти США введут против России «никогда не виданные санкции», если ситуация вокруг Украины обострится до предела. Президент США Джозеф Байден заявил, Россию ждет «катастрофа», если она решит «завоевывать» Украину, и президент РФ Владимир Путин никогда не видел таких санкций, как те, которые он пообещал ввести, если российский лидер совершит этот шаг.

Байден понимает, что антироссийские санкции не пойдет на пользу ни американской, ни мировой экономике, но если Россия вторгнется на Украину, то ей придется заплатить большую цену. «Их банки не смогут иметь дело с долларом», — пригрозил он.

По словам Байдена, он намерен дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь разрушительные последствия для России».

Президент США признал, что Путин не хочет конфронтации.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пригрозила России «скорым и жестким» ответом в случае эскалации вокруг Украины. Псаки заявила, что Байден ясно дал понять Путину: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, то последует стремительный, жесткий и единый ответ со стороны США и их союзников.

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