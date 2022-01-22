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Лавров рассмешил президента Швейцарии шуткой про рукопожатие и журналистов

, 14:34 Источник: МК

Лавров рассмешил президента Швейцарии шуткой про рукопожатие и журналистов
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая прошла в пятницу, 21 января, в Женеве, пошутил над журналистами.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь - поймать момент»,- обратился дипломат к корреспондентам во время рукопожатия со швейцарским лидером.

Лавров улыбнулся и добавил, «если не вышло - значит, не вышло».

Фраза министра рассмешила Кассиса. Затем глава МИД вновь пожал руку политику, чтобы сотрудники СМИ успели запечатлеть момент.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву на встречу с  Лавровым.

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