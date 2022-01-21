Экс-глава Пентагона Гейтс: разногласия в США и «позорное бегство» американцев из Афганистана привели к «усилению России»

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год, заявил, что внутренние разногласия в стране и "позорное бегство" американцев из Афганистана привели к усилению России.
Роберт Гейтс в своей статье для издания The Financial Times подчеркнул, что разногласия внутри Соединенных Штатов Америки, "почти парализованный" Конгресс, очевидный уход американцев с Ближнего Востока, "позорное бегство" из Афганистана и в целом отказ США от длившейся шесть десятков лет роли глобального лидера заставило многие государства подстраховаться.
По словам экс-министра обороны Соединенных Штатов, именно из-за вышеуказанных условий ряд стран начал развивать более тесные связи – экономические и политические – в сфере безопасности с Россией и Китаем.
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