Экс-глава Пентагона Гейтс: разногласия в США и «позорное бегство» американцев из Афганистана привели к «усилению России»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 января 2022, 22:56 Источник: The Financial Times

экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, Javier Rojas/ZUMAPRESS.com

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год, заявил, что внутренние разногласия в стране и "позорное бегство" американцев из Афганистана привели к усилению России.

Роберт Гейтс в своей статье для издания The Financial Times подчеркнул, что разногласия внутри Соединенных Штатов Америки, "почти парализованный" Конгресс, очевидный уход американцев с Ближнего Востока, "позорное бегство" из Афганистана и в целом отказ США от длившейся шесть десятков лет роли глобального лидера заставило многие государства подстраховаться.

По словам экс-министра обороны Соединенных Штатов, именно из-за вышеуказанных условий ряд стран начал развивать более тесные связи – экономические и политические – в сфере безопасности с Россией и Китаем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости