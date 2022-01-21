Лавров сообщил Блинкену, что игнорирование США требований России будет иметь последствия

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21 января 2022, 20:33 Источник: МИД России

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование Вашингтоном требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия.

Ранее сегодня Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу в Женеве.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российский дипломат довел до сведения американского коллеги, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Москвы, связанных с продолжающимся военным освоением территории Украины Соединенными Штатами Америки и их союзниками по НАТО на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса рядом с российскими границами, будет иметь самые серьезные последствия.

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