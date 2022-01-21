Лавров сообщил Блинкену, что игнорирование США требований России будет иметь последствия

Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование Вашингтоном требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия.
Ранее сегодня Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу в Женеве.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российский дипломат довел до сведения американского коллеги, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Москвы, связанных с продолжающимся военным освоением территории Украины Соединенными Штатами Америки и их союзниками по НАТО на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса рядом с российскими границами, будет иметь самые серьезные последствия.
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