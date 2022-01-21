Лавров заявил, что Блинкен не обосновал позицию США по российской «угрозе» Украине

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21 января 2022, 15:58 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США на встрече в Женеве пытались поставить во главу угла Украину, а Москва так и не получила подтверждений озабоченностей Вашингтона по поводу "угроз" со стороны РФ.

Лавров подчеркнул, что почти уверен – в письменном ответе Соединенных Штатов Америки так или иначе Украина тоже прозвучит.

Министр иностранных дел РФ добавил, что сегодня не услышал от госсекретаря США Энтони Блинкена ни одного аргумента, обосновавшего бы американскую позицию по вопросу происходящего на российско-украинской границе. "Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", – заключил дипломат.

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