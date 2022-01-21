Пелоси назвала приоритетом конгресса США работу над санкциями в отношении России

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21 января 2022, 18:47 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу назвала одним из приоритетов конгрессменов работу над законопроектом о санкциях в отношении Российской Федерации, включая руководство страны.

Нэнси Пелоси подчеркнула, что конгрессмены остаются сфокусированными на обеспечении потребностей граждан США в условиях пандемии COVID-19, но в то же время они занимаются другими критически значимыми приоритетами нации.

В частности, речь идет о работе над законопроектом о "мощных санкциях" против российских правительственных чиновников, финансовых институтов и транзакций, а также над увеличением иностранного военного финансирования Украины.

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