Пелоси назвала приоритетом конгресса США работу над санкциями в отношении России

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу назвала одним из приоритетов конгрессменов работу над законопроектом о санкциях в отношении Российской Федерации, включая руководство страны.
Нэнси Пелоси подчеркнула, что конгрессмены остаются сфокусированными на обеспечении потребностей граждан США в условиях пандемии COVID-19, но в то же время они занимаются другими критически значимыми приоритетами нации.
В частности, речь идет о работе над законопроектом о "мощных санкциях" против российских правительственных чиновников, финансовых институтов и транзакций, а также над увеличением иностранного военного финансирования Украины.
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