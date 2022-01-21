СБУ обвинила спецслужбы России в организации массовых псевдоминирований

Служба безопасности Украины вечером в пятницу, 21 января, обвинила спецслужбы Российской Федерации в волне псевдоминирований, которая прокатилась по территории страны с начала текущего года.
С начала января правоохранительным органам Украины поступали анонимные данные о минировании школ, станций метро, ТЦ в и даже офиса главы страны.
В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что спецслужбы Российской Федерации якобы активно используют псевдоминирование объектов соцсферы и критической инфраструктуры в качестве одного из инструментов гибридной войны в целях усиления давления на Украину.
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