СБУ обвинила спецслужбы России в организации массовых псевдоминирований

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21 января 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

телефон, pixabay.com

Служба безопасности Украины вечером в пятницу, 21 января, обвинила спецслужбы Российской Федерации в волне псевдоминирований, которая прокатилась по территории страны с начала текущего года.

С начала января правоохранительным органам Украины поступали анонимные данные о минировании школ, станций метро, ТЦ в и даже офиса главы страны.

В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что спецслужбы Российской Федерации якобы активно используют псевдоминирование объектов соцсферы и критической инфраструктуры в качестве одного из инструментов гибридной войны в целях усиления давления на Украину.

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