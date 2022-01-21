Искали с собаками, искали с полицией: волна сообщений о «минировании» школ прокатилась по Крыму

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21 января 2022, 15:37 Источник: Аргументы недели-Крым

А если будут каждый день сообщать о минировании школ мы каждый день будем детей отпускать по домам?

Сегодня Крым и Севастополь накрыла волна сообщений о минировании образовательных учреждений. Анонимы сообщили об этом по электронной почте и спецслужбы подорвались и начали детей эвакуировать, а помещения школ, колледжей и университетов обнюхивать собаками. И те ничего не нанюхали.

В новостях призывают не паниковать, но при этом без устали рассказывают и рассказывают, что, то спецслужбы не торопятся предоставлять информацию, то выехало много машин МЧС и сотрудников, что ущерб оценивается в десятки миллионов. То если даже не хочешь, а запаникуешь с таким информационным давлением. Да еще АКСЕНОВ заявил, что это, мол, враги из-за границы.

А если враги будут каждый день нам такое шоу устраивать, то мы что, тоже будем свое шоу им каждый день показывать? И ведь ни разу – а по России «минируют» регион за регионом уже несколько лет – не было ни одного взрыва. Да и настоящие террористы не предупреждают – они сначала делают свое мерзкое дело и лишь потом признаются в этом.

Дети говорят рады, что прогуляли школу. Но кто поручится, что они, вкусив эту радость, сами как-нибудь не сыграют в такую «шутку»: прикольно же – пишешь глупость на емайл и все бегают как заведенные и в школу идти не надо.

А родители школьников сегодня схватились за голову, так как детей, эвакуированных из школ, надо куда-то девать. Короче черти что!

Я все это к тому, что видимо прошлые подходы к антитерроризму устарели и надо вырабатывать новые. И если школы оборудованы металлоискателями на входе и сидят там бдительные охранники (а такое правило вроде ввели после керченской трагедии в 2018 году), то надо этим проверкам верить и хоть раз послать анонимов на три буквы, прервав карусель их развлечений. А вот если нет ни рамок, ни бдительных охранников, то это чья-то мягко скажем оплошность и у нее есть имя и фамилия.

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