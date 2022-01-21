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Ученые Чикагского университета решили не переводить стрелку часов Судного дня, понадеявшись на Байдена

, 15:49

Ученые Чикагского университета решили не переводить стрелку часов Судного дня, понадеявшись на Байдена
Фото: pixabay.com

На сайте журнала Чикагского университете «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщили, что до полуночи, иллюстрирующей конец света, все еще остается 100 секунд.

Оставшееся на часах до полуночи время символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. По мнению ученых, смена американского президента «вселила надежду на то, что глобальная гонка к катастрофе может быть остановлена и даже обращена вспять». Они убеждены, что в прошедшем году властям США удалось «сделать мир более безопасным».

Однако приложенных усилий «было недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности». Среди главных проблем ученые назвали напряженные отношения США с Россией и Китаем, а также усилия всех трех стран «по ядерной модернизации», разработка гиперзвуковых ракет, испытания противоспутникового оружия. Еще одна угроза – ситуация на Украине.

«Если не сдержать эти усилия, они могут послужить началом новой опасной гонки ядерных вооружений»,- говорится в послании ученых.

Часы Судного дня создали в 1947 году – через несколько лет после того, как ученые Чикагского университета приняли участие в создании первой в мире атомной бомбы.

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