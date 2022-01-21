Лавров на встрече с Блинкеном ожидает получить «конкретные ответы на конкретные предложения»

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21 января 2022, 13:56 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон «не ждет больших прорывов» от встречи в Женеве, заявил, что Москва придерживается такого же мнения.

«Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны»,- высказал дипломат.

Лавров отметил, что ему будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется на днях получить письменные ответы по гарантиям безопасности.

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