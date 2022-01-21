Песков назвал целью встречи Лаврова и Блинкена возможность обменяться мнениями по раундам переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не планировала получить ответ по гарантиям безопасности на встрече в Женеве. Переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым начались в 13.00 (мск) пятницу, 21 января.
«Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. И также мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим»,- пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее политолог Анастасия Рудницкая призвала не ожидать от встречи Блинкена и Лаврова «решающих сверхположительных результатов».
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