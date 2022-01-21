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Политолог Рудницкая: от встречи Лаврова и Блинкена не стоит ожидать «решающих сверхположительных результатов»

, 11:04 Источник: радио Sputnik

Политолог Рудницкая: от встречи Лаврова и Блинкена не стоит ожидать «решающих сверхположительных результатов»
Сергей Лавров и Энтони Блинкен, фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Кандидат политических наук, доцент Московского университета имени С.Ю. Витте Анастасия Рудницкая прокомментировала предстоящую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве. Переговоры запланированы на 21 января в 13.00 (мск).

«Есть ощущение, что эта встреча проводится не для того, чтобы ужесточить конфронтацию, а чтобы все-таки найти какие-то опорные точки. Это такая экспертная точка зрения, которая сейчас передается из уст в уста»,- высказала она в беседе с радио Sputnik.

Рудницкая считает, что не стоит ожидать каких-то «решающих сверхположительных результатов». По ее словам, стороны в очередной раз «прощупают» возможности друг друга. Также эксперт не исключает, что позиция России будет в каком-то отношении услышана США, поскольку это послужит основой для последующих контактов.

Ранее  Блинкен заявил, что «в лучшем случае» не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым. 

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