Политолог Рудницкая: от встречи Лаврова и Блинкена не стоит ожидать «решающих сверхположительных результатов»

Кандидат политических наук, доцент Московского университета имени С.Ю. Витте Анастасия Рудницкая прокомментировала предстоящую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве. Переговоры запланированы на 21 января в 13.00 (мск).
«Есть ощущение, что эта встреча проводится не для того, чтобы ужесточить конфронтацию, а чтобы все-таки найти какие-то опорные точки. Это такая экспертная точка зрения, которая сейчас передается из уст в уста»,- высказала она в беседе с радио Sputnik.
Рудницкая считает, что не стоит ожидать каких-то «решающих сверхположительных результатов». По ее словам, стороны в очередной раз «прощупают» возможности друг друга. Также эксперт не исключает, что позиция России будет в каком-то отношении услышана США, поскольку это послужит основой для последующих контактов.
Ранее Блинкен заявил, что «в лучшем случае» не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым.
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