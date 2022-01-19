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Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР

, 18:57

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Государственную Думу на рассмотрение проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

КПРФ просит Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Также депутаты предлагают президенту провести переговоры с руководством республик «в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о внесенном в ГД КПРФ проекте.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о сильной напряжённости вокруг Донбасса.

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