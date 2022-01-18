Глава ДНР Пушилин заявил о «серьезной» напряженности вокруг Донбасса

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18 января 2022, 12:52

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о сильной напряжённости вокруг Донбасса. По его словам, текущая ситуация напрямую связана с геополитикой.

«НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные – я говорю о "Байрактарах"»,- пояснил он в эфире телеканала "Крым 24".

Пушилин привык, что во всем виноваты Донбасс и Россия. Он отметил, что сейчас «баталии идут на геополитическом полюсе». Пока неизвестно, чем эта ситуация должна закончиться, но «все находятся в достаточно серьезном напряжении», добавил глава региона.

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