Для США избрание Путина президентом России было катастрофой

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2022, 10:35

В 2000 году американист, профессор, доктор философских наук, дипломат Леонид Доброхотов встречался с советником президента США Рейгана по отношениям с Советским Союзом Грегори Гуровым. На той встрече он был в очень мрачном настроении: «Вы кого избрали президентом?» Доброхотов ответил, что большинство народа избрали Путина. «Вы избрали президента из КГБ!» – возмущался он. «Минуточку, во-первых, это наши выборы, наша страна, кого избрали, того и избрали, во-вторых, тебе ли об этом говорить, если президент США Джордж Буш-старший – бывший директор ЦРУ». Его ответ: «Да как можно сравнивать наше ЦРУ и ваш КГБ?!»



Доброхотов ему отвечае: «Грег, что касается нашей страны, мы отреклись от советского прошлого, нет СССР, подвергается резкой критике весь советский период, всё перечёркнуто, бесконечно говорится о том, что мы пойдём по западному пути, и т.д. и т.п., но ты говоришь, что вы очень недовольны избранием Путина». Он говорит: «Не просто недовольны, а думаю, что это катастрофа. Если раньше мы считали, что всё идёт позитивно, то теперь я так думаю, что развитие приобретёт катастрофический характер». Доброхотов ему: «Послушай, но Китай продолжает быть, как вы говорите, коммунистической страной, там правит коммунистическая партия, у вас прекрасные отношения». Его ответ был шокирующим: «Неужели ты не понимаешь, Китай – это другое измерение, это другая ипостась, они и выглядят по-другому, от них ничего другого не ждёшь, у нас никаких иллюзий по поводу Китая и не было никогда. Что касается России, то ваша проблема состоит в том, что вы выглядите как европейцы, а думаете и действуете как китайцы, и это вызывает крайнее раздражение. И не просто раздражение, это является одной из главных причин того, что теперь будет происходить в наших отношениях».



Этого человека уже нет в живых, но этот разговор Леониду Доброхотову запомнился навсегда, потому что, как он предположил, что теперь всё пойдёт от плохого к ещё более худшему, так оно и получилось. Другой вопрос – почему так произошло?



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