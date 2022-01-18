Блинкен и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Энтони Блинкен в минувший понедельник провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Соответствующую информацию предоставили в государственном департаменте.
В рамках беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили итоги раунда диалога Соединенных Штатов Америки и РФ по стратегической стабильности, а также заседания Совета Россия – НАТО.
Известно, что Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий в целях деэскалации напряженности, которая связана "с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины".
В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили факт беседы Блинкена и Лаврова, однако подробностей не привели.
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