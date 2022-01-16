Госсекретарь США Блинкен заявил, что русские войска не уйдут из Казахстана и, как всегда, соврал

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16 января 2022, 17:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ). Помнится в ходе развёртывания сил ОДКБ в Казахстане госсекретарь Блинкен заявил: «Один урок из прошлой истории: если в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В начале развёртывания сил быстрого реагирования ОДКБ в Казахстане госсекретарь Блинкен заявил: «Один урок из прошлой истории: если в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Он, однозначно имел ввиду какую-то им же выдуманную историю (или ту, что изобрели в Голливуде). А реальность такова: Россия вывела оккупационные войска из Германии 30 лет назад, напротив американцы продолжают оккупацию как Германии, так и Японии, хотя вторая мировая война уже почти 77 как закончилась. Это американцы по доброй воле ниоткуда не уходят, мистер Блинкен, вам нужно дать сильный пинок под зад как во Вьетнаме, или в Афганистане, чтобы спровадить вас вон. Впрочем, с Блинкена, как с гуся вода, солгал и не поморщился, такова его натура.

А вот правда: «14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Ранее подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область) и вернулись домой».

Сегодня самолеты ВТА продолжали доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

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