Канцлер ФРГ Шольц сообщил о готовности к серьезному диалогу с Россией

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18 января 2022, 16:44 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Alberto Ortega/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 18 января, что Германия считает необходимым решать разногласия с Российской Федерацией путем диалога в разных форматах.

Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что Германия ожидает от России деэскалации, в частности, к этому относится сокращение войск на границе. Канцлер ФРГ добавил, что Берлин выступает за "конструктивные отношения" с Москвой и не заинтересован в "долгосрочной напряженности".

Шольц, однако, обратил внимание на то, что "военная агрессия" в отношении Украины будет иметь "высокую экономическую цену".

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