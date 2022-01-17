Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках беседы с журналистами сообщил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности организации на момент окончания холодной войны.
Йенс Столтенберг в разговоре с Wall Street Journal отметил, что если целью президента Российской Федерации Владимира Путина было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он "добился прямо противоположного".
Генсек альянса отметил, что рекордное расширение сил организации началось с присоединения Крыма в 2014 году – это произошло в целях "сдерживания России". Столтенберг добавил, что в настоящий момент в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад.
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