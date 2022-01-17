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Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

, 14:56 Источник: The Wall Street Journal

Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Edijs Palens/XinHua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках беседы с журналистами сообщил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности организации на момент окончания холодной войны.

Йенс Столтенберг в разговоре с Wall Street Journal отметил, что если целью президента Российской Федерации Владимира Путина было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он "добился прямо противоположного".

Генсек альянса отметил, что рекордное расширение сил организации началось с присоединения Крыма в 2014 году – это произошло в целях "сдерживания России". Столтенберг добавил, что в настоящий момент в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад.

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ЕТ

Политика

Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках беседы с журналистами сообщил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности организации на момент окончания холодной войны.

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