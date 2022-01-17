Политолог Мирзаян заявил, что США на переговорах в формате Россия – НАТО «ведут себя как шулеры»

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17 января 2022, 11:06

Эмблема НАТО, imago stock&people / globallookpress.com

Политолог Геворг Мирзаян в рамках разговора с журналистами в понедельник, что США намеренно подменяют повестку саммита в формате Россия — НАТО, чтобы стороны не пришли к каким-либо договоренностям.

По мнению Геворга Мирзаяна, вышеуказанный прием используется с целью не позволить Москве влиять на внутреннюю политику Североатлантического альянса.

"Американцы на этих переговорах ведут себя как шулеры", – заявил политолог в беседе с RT и уточнил, что они делают искренний вид, что переговоры ведутся по ситуации на Украине. В реальности, однако, Москва и Вашингтон обсуждают ключевую проблему – отношения России и НАТО.

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