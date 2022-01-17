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Политолог Мирзаян исключил возможность членства Украины в НАТО

, 10:26

Политолог Мирзаян исключил возможность членства Украины в НАТО
эмблема НАТО, Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Политолог Геворг Мирзаян выразил мнение, что разговоры о членстве Украины в НАТО так и останутся разговорами, но даже обсуждение этой темы выгодно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Геворг Мирзаян отметил, что дискуссия вокруг гипотетического вхождения Украины в Североатлантический альянс укрепляет внутренний политический рейтинг Владимира Зеленского перед новыми президентскими выборами.

Политолог в беседе с RT подчеркнул, что Европе и Соединенным Штатам Америки Украина в качестве союзника не нужна, в частности, из-за имеющихся внутренних территориальных конфликтов и споров. "Все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не войдет, потому что это автоматически означает начало войны России и НАТО за Крым", – подчеркнул эксперт, уточнив, что в понимании альянса полуостров является оккупированной территорией.

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