Политолог Мирзаян исключил возможность членства Украины в НАТО

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17 января 2022, 10:26

эмблема НАТО, Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Политолог Геворг Мирзаян выразил мнение, что разговоры о членстве Украины в НАТО так и останутся разговорами, но даже обсуждение этой темы выгодно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Геворг Мирзаян отметил, что дискуссия вокруг гипотетического вхождения Украины в Североатлантический альянс укрепляет внутренний политический рейтинг Владимира Зеленского перед новыми президентскими выборами.

Политолог в беседе с RT подчеркнул, что Европе и Соединенным Штатам Америки Украина в качестве союзника не нужна, в частности, из-за имеющихся внутренних территориальных конфликтов и споров. "Все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не войдет, потому что это автоматически означает начало войны России и НАТО за Крым", – подчеркнул эксперт, уточнив, что в понимании альянса полуостров является оккупированной территорией.

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