Песков: отношения России и НАТО подошли к «красной линии» из-за вторжения альянса на Украину

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17 января 2022, 07:47

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постепенное вторжение НАТО на территорию Украины подвело отношения между Россией и альянсом к «красной линии». По его словам, Москва «не может больше терпеть».

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного»,- высказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Песков отметил, что вторжение НАТО на территорию Украины является «реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности». Пресс-секретарь добавил, что альянс - это не «голубь мира и процветания», а «инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России».

Ранее политолог Дмитрий Джангиров выразил мнение,что временный отказ от вступления в НАТО позволит Украине вернуть Донбасс.

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