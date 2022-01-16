Украинский политолог Джангиров заявил, что временный отказ от вступления в НАТО позволит вернуть Донбасс

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16 января 2022, 10:40 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Украина может вернуть Донбасс, отказавшись на определённый период времени от вступления в НАТО. По его словам, такой вариант не первый год обсуждают эксперты.

«Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант – право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет»,- пояснил он.

Джангиров добавил, что Донбасс получил бы полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, и это сделало бы выполнение Минских соглашений «процессом с отягчающими». При этом политолог считает, что подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что «пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта» в Донбассе.

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