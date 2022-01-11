Зеленский: власти Украины готовы договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

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11 января 2022, 13:25

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, находящимися в Киеве.

До переговоров с Зеленским западные политики провели переговоры в Москве. В Киеве в рамках продолжения диалога в Нормандском формате состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и украинские власти готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран».

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