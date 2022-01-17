Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе

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17 января 2022, 13:50 Источник: РИА "Новости"

флаг ОБСЕ, Alexander Rekun/Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в рамках онлайн-брифинга днем в понедельник, 17 января, заявил, что ситуация в Донбассе в настоящий момент сильно ухудшается.

Александр Лукашевич подчеркнул, что сложившаяся в Донбассе ситуация подводит к выводу о том, что украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем в регионе.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют – они располагаются исключительно на своей территории.

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