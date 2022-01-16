Песков: российских военных ни на Украине, ни в Донбассе нет

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16 января 2022, 19:20 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют, они располагаются исключительно на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

Российских военных ни на Украине, ни в Донбассе нет. Российские войска есть на российской территории. Эти заявления сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя слова телеведущего об угрозах России военными действиями из-за ситуации на Украине, сказал, что Россия никому не угрожает военными действиями, но будет готова ответить.

По словам Пескова, угрожать кому-либо военными действиями - безумие. "Но мы будем готовы предпринять ответные действия",- сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков, комментируя сообщения о том, что якобы Россия не исключает размещения «каких-либо наступательных вооружений на территории Украины», призвал при прочтении информации учитывать контекст.

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