Песков о возможном размещении вооружений на Украине: «Смотрите контекст»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что якобы Россия не исключает размещения «каких-либо наступательных вооружений на территории Украины», призвал при прочтении информации учитывать контекст.
«Это их слова. Смотрите контекст»,- высказал он.
В субботу западные СМИ распространили выдержки из интервью Пескова телеканалу CNN. В одном из фрагментов говорится, что официальный представитель Кремля якобы подтвердил намерение России разместить свою армию на территории Украины.
Напомним, что иностранные СМИ не раз обвиняли Россию в «агрессивных действиях» против Украины. При этом Песков уже заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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