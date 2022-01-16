Песков о возможном размещении вооружений на Украине: «Смотрите контекст»

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16 января 2022, 13:25 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что якобы Россия не исключает размещения «каких-либо наступательных вооружений на территории Украины», призвал при прочтении информации учитывать контекст.

«Это их слова. Смотрите контекст»,- высказал он.

В субботу западные СМИ распространили выдержки из интервью Пескова телеканалу CNN. В одном из фрагментов говорится, что официальный представитель Кремля якобы подтвердил намерение России разместить свою армию на территории Украины.

Напомним, что иностранные СМИ не раз обвиняли Россию в «агрессивных действиях» против Украины. При этом Песков уже заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

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