Джен Псаки рассказала о планах России по вторжению на Украину в январе-феврале этого года

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14 января 2022, 21:05 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, Ken Cedeno - Pool via CNP/globallook.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об обеспокоенности Соединенных Шататов в связи с планами «вторжения» России на Украину, которые намечены якобы на январь-февраль 2022 года.

«Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля» - сказала Псаки на брифинге.

По мнению официального представителя Белого дома, Россия может сфабриковать повод для своего вторжения на территорию Украины.

Также Псаки прокомментировала возможность трехсторонней встречи Путина, Байдена и Зеленского, о которой сегодня рассказал официальный представитель украинского президента Андрей Ермак. По ее словам, Вашингтону пока «нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах».

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