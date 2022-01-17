Политолог Мезюхо: Порошенко вернулся на Украину, поскольку иначе его политическая карьера оказалась бы под угрозой
17 января 2022, 12:28
Политолог Иван Мезюхо в понедельник, 17 января, заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну, поскольку в противном случае его политическая карьера оказалась бы под угрозой.
Иван Мезюхо отметил, что у Петра Порошенко, вероятно, есть некоторая уверенность в том, что ему удастся избежать реального наказания. "Все-таки, вероятно, у бывшего украинского президента есть гарантии личной безопасности от Запада", – отметил в беседе с RT политолог.
Эксперт обратил внимание на то, что Петра Порошенко не может не пугать судьба Михаила Саакашвили, за которого Запад во время его последнего "политического перформанса" не заступился. Однако, экс-глава Украины понимает, что если бы он не вернулся, это поставило бы крест на его политической карьере.
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