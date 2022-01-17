Порошенко попытались задержать в киевском аэропорту

Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту страны Петру Порошенко, прибывшему утром в понедельник в Киев, повестку, в которой было сказано, что он задержан.
Сообщается, что в пункте паспортного контроля у Петра Порошенко забрали документ, после чего, к нему подошел следователь и зачитал повестку на заседание суда, в которой утверждалось, что экс-президент является задержанным.
Известно, что депутаты Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко и не подпустили к нему сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии политик прошел паспортный контроль.
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