Порошенко попытались задержать в киевском аэропорту

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17 января 2022, 11:15 Источник: РИА "Новости"

бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту страны Петру Порошенко, прибывшему утром в понедельник в Киев, повестку, в которой было сказано, что он задержан.

Сообщается, что в пункте паспортного контроля у Петра Порошенко забрали документ, после чего, к нему подошел следователь и зачитал повестку на заседание суда, в которой утверждалось, что экс-президент является задержанным.

Известно, что депутаты Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко и не подпустили к нему сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии политик прошел паспортный контроль.

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