В Киеве приземлился самолет с Порошенко на борту

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2022, 10:32 Источник: РИА "Новости"

бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находится бывший президент Украины Петр Порошенко, приземлился в аэропорту "Киев". Об этом свидетельствуют последние данные табло авиагавани.

Порошенко ранее сообщил о планах в понедельник, 17 января, вернуться на Украину, где ему должна быть избрана мера пресечения по делу о государственной измене в ходе организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Известно, что в аэропорту бывшего украинского лидера встречают несколько тысяч сторонников.

Адвокаты Петра Порошенко допускают, что политика по прилету могут задержать и принудительно доставить в суд, хотя оснований для подобных действий нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости