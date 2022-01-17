Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна хочет стабильных отношений с Россией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в понедельник, 17 января, что кабмин Германии хочет стабильных отношений с Российской Федерацией. По ее словам, у обеих стран длинный список тем для обсуждения.
Анналена Бербок, которая вылетает на переговоры в Киев, а затем направится в Москву, отметила, что во время ее пребывания в столице России ей будет важно обозначить позицию властей Германии. Дипломат подчеркнула, что новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с РФ.
Среди наиболее важных тем для обсуждения с российской стороной глава МИД ФРГ назвала науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии, а также борьбу с изменением климата.
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