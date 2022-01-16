Посол Украины в Берлине Мельник: украинцы разочарованы отказом Германии предоставлять стране оружие для обороны

На Украине разочарованы тем, что Германия отказывается помогать стране оборонительным оружием, сказал в интервью dpa посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг»,- заявил посол.
По его словам, мир сейчас стоит перед большой опасностью «масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года». И в этих условиях правительство Германии могло бы пересмотреть положения коалиционного договора, в котором предусмотрены ограничения на поставку оружия в зоны кризиса.
«Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием»,- заключил дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул руководство ФРГ за препятствование продажи оружия Украине.
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