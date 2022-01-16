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Посол Украины в Берлине Мельник: украинцы разочарованы отказом Германии предоставлять стране оружие для обороны

, 15:31 Источник: РИА Новости

Посол Украины в Берлине Мельник: украинцы разочарованы отказом Германии предоставлять стране оружие для обороны
Флаг Украины, VItalii Kliuiev /globallook.com

На Украине разочарованы тем, что Германия отказывается помогать стране оборонительным оружием, сказал в интервью dpa посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг»,- заявил посол.

По его словам, мир сейчас стоит перед большой опасностью «масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года». И в этих условиях правительство Германии могло бы пересмотреть положения коалиционного договора, в котором предусмотрены ограничения на поставку оружия в зоны кризиса.

«Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием»,- заключил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул руководство ФРГ за препятствование продажи оружия Украине.

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