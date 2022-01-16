Песков назвал «опасными» обвинения в том, что Россия якобы проводит кибератаки на госресурсы Украины

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16 января 2022, 07:58

компьютер, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кибератаки на украинские правительственные сайты. В пятницу хакеры взломали сайты Минобрнауки, Минарго и МИД Украины, чтобы опубликовать на них сообщения с угрозами.

«Это все очень опасные совпадения (обвинения в адрес России в том, что она якобы проводит кибератаки на украинские правительственные сайты), чрезвычайно опасные. Поэтому мы настаиваем на решении этой ситуации, проблемы»,- высказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Песков отметил, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.

Ранее Песков заявил о высоком уровне напряжённости на границе с Украиной. По его словам, конкретный ответ на конкретные предложения по гарантиям безопасности позволит улучшить ситуацию.

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