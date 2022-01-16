Песков заявил о высокой напряженности на границе с Украиной

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16 января 2022, 07:25

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности из-за высокой напряженности на границе с Украиной.

Песков отметил, что Россия хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения». По его словам, ситуация на границе с Украиной «чрезвычайно опасна для нашего континента».

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы»,- пояснил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения. Также Песков напомнил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о том, что Москва якобы планирует эскалацию вокруг Украины. Пресс-секретарь подчеркнул, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готовится к любому развитию событий в ожидании ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.

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