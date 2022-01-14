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Лавров: Россия готовится к любому развитию событий в ожидании ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

, 14:34 Источник: РИА Новости

Лавров: Россия готовится к любому развитию событий в ожидании ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждёт письменного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности и готовится к любому развитию событий.

«Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту ... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности»,- пояснил дипломат.

Лавров добавил, ответ России на отказ гарантировать нерасширение НАТО может быть самым разным. По его словам, действия будут зависеть от тех предложений, которые сделают президенту России военные эксперты. Министр считает, что только западные коллеги, прежде всего американцы, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за «санкционную дубинку».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал переговоры России и США по гарантиям безопасности, которые прошли 10 января в Женеве, сложными и профессиональными. 

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