Хакеры взломали сайты Минобрнауки и МИД Украины, чтобы разместить угрозы об уничтожении данных о местных жителях
14 января 2022, 09:47
Хакеры взломали сайты Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки Украины, чтобы разместить на них сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.
«Украинец!.. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли»,- говорится в тексте.
Злоумышленник утверждает, что все данные украинцев на компьютерах якобы будут уничтожены и восстановить их будет невозможно.
Также кибератаке подвергся сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Ранее Министерство юстиции США обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцин против COVID-19.
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