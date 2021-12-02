Минюст США обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцин против COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2021, 08:28

программирование, pixabay.com

Министерство юстиции США опубликовало отчет за 2021 финансовый год, в котором говорится, что ряд стран, включая РФ, якобы пытались совершить кибератаки на американские разработки вакцин против COVID-19.

В американском Минюсте утверждают, что кибератаки, направленные на деятельность и исследования, связанные с разработкой вакцин, совершали, в частности Китай, Россия, Иран и КНДР.

Как сообщает RT, ссылаясь на документ, вышеуказанные страны якобы компрометировали американские сети и цепочки поставок, занимались кражей интеллектуальную собственности, а также "сеяли рознь в целях подрыва демократии".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости