Минюст США обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцин против COVID-19
2 декабря 2021, 08:28
Министерство юстиции США опубликовало отчет за 2021 финансовый год, в котором говорится, что ряд стран, включая РФ, якобы пытались совершить кибератаки на американские разработки вакцин против COVID-19.
В американском Минюсте утверждают, что кибератаки, направленные на деятельность и исследования, связанные с разработкой вакцин, совершали, в частности Китай, Россия, Иран и КНДР.
Как сообщает RT, ссылаясь на документ, вышеуказанные страны якобы компрометировали американские сети и цепочки поставок, занимались кражей интеллектуальную собственности, а также "сеяли рознь в целях подрыва демократии".
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