В Белом доме заявили, что фиксируется существенное снижение количества «атак хакеров с территории РФ»

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3 ноября 2021, 19:36 Источник: ТАСС

компьютерная программа, pixabay.com

Директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис заявил в среду, что США фиксируют ощутимое снижение количества "атак хакеров с территории России" на американские объекты.

В рамках слушаний в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США Крис Инглис подчеркнул, что пока рано говорить, стало ли снижение числа кибератак якобы с территории Российской Федерации следствием практических усилий, принятых Москвой.

По словам директора управления Белого дома по кибербезопасности, не исключено, что правонарушители в данной сфере "залегли на дно", поскольку понимают, что для них сложилась опасная ситуация.

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