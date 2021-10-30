Американские сенаторы Грассли и Эрнст заявили о необходимости защиты с/х сектора от кибератак «российских хакеров»

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30 октября 2021, 10:10

компьютерная программа, pixabay.com

Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст направили министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу письмо, в котором сообщили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора.

Сенаторы уточнили, что поводом для их призыва стали недавние атаки хакеров, которые якобы связаны с Россией. Грассли и Эрнст заметили, что сельскохозяйственный сектор входит в число шестнадцати важнейших инфраструктурных отраслей Соединенных Штатов, но никогда не получает от государства достсточно поддержки в сфере обеспечения кибербезопасности.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные сенаторов, недавно базирующаяся в штате Айова зерновая компания NEW Cooperative подверглась атаке со стороны "российской преступной кибергруппировки" под названием BlackMatter. Кроме того, по их словам, в июле 2021 года еще одна якобы связанная с РФ группировка REvil атаковала поставщика ПО Kaseya, вследствие чего ущерб был нанесен тысячам организаций, среди которых сеть продуктовых магазинов.

Политики заявили, что им "кажется очевидным", что за атаками стоит одна и та же "российская группировка". Сенаторы, однако, не предоставили каких-либо доказательств.

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