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В американском Минюсте заявили, что российские власти непричастны к кибератакам на США

, 18:23 Источник: РИА "Новости"

В американском Минюсте заявили, что российские власти непричастны к кибератакам на США
компьютерная программа, pixabay.com

В Министерстве юстиции США заявили во вторник, что РФ находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки на Штаты, однако российские власти РФ не стоят за этими действиями.

По словам заместителя помощника генпрокурора США Ричарда Даунинга, он не стал бы утверждать, что за кибератаками на США стоят российские власти. В Минюсте, однако, полагают, что руководство РФ не делает того, что могло бы, для того, чтобы прекратить атаки.

Напомним, в середине текущего месяца в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что тем, кто предоставит данные, которые помогут вычислить местонахождение киберпреступников, заплатят 10 миллионов долларов.

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