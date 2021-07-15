Госдепартамент США пообещал 10 млн долларов за информацию о киберпреступниках

В госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что тем, кто предоставит данные, которые помогут выявить местонахождение киберпреступников, заплатят 10 млн долларов. Соответствующая информация появилась в Twitter на странице программы "Награды за правосудие".
В заявлении сказано, что тем самым удастся обнаружить работающих по приказу властей иной страны хакеров, атакующих главные американские инфраструктурные объекты.
Некоторое время назад от телеканала CNBC поступила информация о том, что известные интернет-ресурсы, имеющие отношение к группировке киберпреступников REvil, недоступны. Ее американская сторона обвиняет в крупной кибератаке.
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