Госдепартамент США пообещал 10 млн долларов за информацию о киберпреступниках

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15 июля 2021, 15:23 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что тем, кто предоставит данные, которые помогут выявить местонахождение киберпреступников, заплатят 10 млн долларов. Соответствующая информация появилась в Twitter на странице программы "Награды за правосудие".

В заявлении сказано, что тем самым удастся обнаружить работающих по приказу властей иной страны хакеров, атакующих главные американские инфраструктурные объекты.

Некоторое время назад от телеканала CNBC поступила информация о том, что известные интернет-ресурсы, имеющие отношение к группировке киберпреступников REvil, недоступны. Ее американская сторона обвиняет в крупной кибератаке.

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