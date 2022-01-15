Госдеп США в 2022 году выделит средства на развитие «инклюзивной демократии» в Северной Македонии

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15 января 2022, 14:27

Скопье, pixabay.com

Государственный департамент США планирует в ближайшее время выделить средства для финансирования проектов, которые будут направлены на выстраивание "инклюзивной демократии" в Северной Македонии.

К участию в данном проекте приглашаются только выпускники финансируемых американской стороной программ обмена. Уточняется, что в 2022 году США намерены сконцентрироваться на поддержке Северной Македонии в ее движении к "инклюзивной демократии", формированию правительства, которое будет учитывать интересы граждан, а также к обеспечению верховенства права.

Как сообщает RT, американская сторона намерена поддерживать усилия властей Северной Македонии, которые направлены на интеграцию республики в евроатлантические институты, а также планирует предоставить стране возможность "укрепить и диверсифицировать экономику".

Подчеркивается, что размер гранта может варьироваться от 10 до 40 тысяч долларов.

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